الجيش السوري يتقدم شرق الجولان و12 قذيفة من "النصرة" على مدينة "البعث"

© Sputnik . Ali Hashem نقل 5 من المختطفين لدى إرهابيي درعا البلد في سوريا للمستشفى بعد تحريرهم

كما شن الطيران الحربي عدة غارات على تل الحارة ومحيطه، في حين شهدت بلدة الحارة مسيرات حاشدة رفعت العلم الوطني السوري وطالبت الجيش السوري بالدخول إليها.

وفي ريف القنيطرة قام الجيش السوري باستهداف معاقل تجمع التنظيمات الإرهابية براجمات الصواريخ والمدفعية، بعد تحريره بلدة مسحرة مع تقدم ملحوظ لوحداته في بلدة الطيحة وسط اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الارهابي (المحظور في روسيا)، في حين سجل سقوط أكثر من 12 قذيفة صاروخية على مدينة البعث بالقنيطرة أطلقتها المجموعات المسلحة المتواجدة في دوار العلم والقحطانية والحميدية حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وتأتي هذه التطورات في جبهة القنيطرة بعد أيام قليلة من إطلاق طيران الاحتلال الاسرائيلي عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش السوري في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة مسيرة فوق الجولان المحتل، زعم أنها طائرة سورية، اخترقت الحدود بعمق 10 كيلومترات قبل ضربها بصاروخ باتريوت في المنطقة الواقعة جنوبي بحيرة طبريا.