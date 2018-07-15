مقتل ضابط سعودي برتبة نقيب على يد "أنصار الله" في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الأحد 15 تموز/ يوليو، إحباط زحف لقوات الجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي المملكة.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تقضي بإعدام 4 متهمين بالتخابر مع السعودية

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن الجيش السعودي نفذ اليوم زحفا مسنودا بغطاء جوي باتجاه مواقع قبالة جبل إم بي سي في جيزان.

ووفقا للقناة، "تمكن مسلحو الجماعة من التصدي للزحف، وتكبيد المهاجمين من العسكريين السعوديين قتلى بينهم ضابط برتبة نقيب".

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، التابعة للجماعة، لوكالة "سبوتنيك" بـ"مقتل 3 عسكريين سعوديين بكمين لمسلحي أنصار الله في موقع قنبورة بجيزان".

وأشار المصدر إلى "استهداف مدفعية أنصار الله تجمعا عسكريا سعوديا جنوب وادي المعايين في جيزان، وآخر في مدينة الربوعة بعسير".

لافتا إلى "قصف مسلحي أنصار الله بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مجازة وقبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير".

وتعلن الجماعة، بين وقت وآخر، عن إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى دمار كبير في البنية التحتية للبلاد.