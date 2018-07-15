هجوم صاروخي إسرائيلي على موقع عسكري سوري بريف حلب

هاجمت إسرائيل بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية السورية التي تقع شمال مطار النيرب بريف حلب شمال البلاد.

© Sputnik . Maksim Blinov لافروف يعلق على الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار التيفور في سوريا

ونقل مراسل " سبوتنيك " عن مصدر عسكري سوري أن المعلومات الأولية تشير إلى استهدف الموقع بـ 8 صواريخ، مؤكدا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 4 منها قبل وصولها إلى الهدف، فيما تمكنت الأخرى من الوصول إلى محيط الموقع العسكري.

وبين المصدر أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولم تتسبب بأي أضرار بشرية.

ويقع مطار النيرب إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، ويتوسط منطقتي النيرب وجبرين، ويحده شمالا مدينة الشيخ نجار الصناعية أحد أكبر المناطق الصناعية في سوريا.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" أن أصواتا يرجح أنها ناجمة عن سير الصواريخ تم سماعها في المنطقة الجنوبية الغربية من المنطقة المستهدفة ما يؤشر إلى أن الاستهداف تم مجددا عبر الأجواء اللبنانية.

ويأتي الاستهداف الإسرائيلي الجديد بالتزامن مع انتقال عمليات الجيش السوري من ريف درعا الغربي باتجاه ريف مدينة القنيطرة جنوب شرق البلاد، وهي المنطقة المحاذية لمنطقة فصل القوات بين الجيش السوري والقوات الإسرائيلية في الجولان المحتل.