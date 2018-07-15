صورة تاريخية للملك عبد العزيز آل سعود مع مهندس أمريكي بزي عربي

نشرت صفحة "دارة الملك عبد العزيز" على "تويتر" صورة نادرة، للملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، مع مهندس أمريكي يرتدي زيا عربيا.

ويظهر المهندس الأمريكي فلويد أولجير، رئيس شركة النفط السعودية "أرامكو"، في الصورة إلى جوار الملك عبد العزيز آل سعود.

وترصد الصورة لحظة يمازج فيها ملك السعودية الأسبق المهندس الأمريكي، ويمسكه من ملابسه، بينما يتبادلان الابتسامات.

ويرجع تاريخ الصورة إلى عام 1942، بحسب "دار الملك عبد العزيز"، والتقطها مصور يدعى ماكس ستاينكي.

وكان الملك عبد العزيز آل سعود، يقوم بزيارة لمدينة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، في ذلك التوقيت، حيث تم تدشين ناقلة سوكال "دي جي سكوفيلد"، التي كانت أول ناقلة نفط تبحر من ميناء رأس تنورة.