صورة تاريخية للملك عبد العزيز آل سعود مع مهندس أمريكي بزي عربي

ويظهر المهندس الأمريكي فلويد أولجير، رئيس شركة النفط السعودية "أرامكو"، في الصورة إلى جوار الملك عبد العزيز آل سعود.
وترصد الصورة لحظة يمازج فيها ملك السعودية الأسبق المهندس الأمريكي، ويمسكه من ملابسه، بينما يتبادلان الابتسامات.
ويرجع تاريخ الصورة إلى عام 1942، بحسب "دار الملك عبد العزيز"، والتقطها مصور يدعى ماكس ستاينكي.
وكان الملك عبد العزيز آل سعود، يقوم بزيارة لمدينة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، في ذلك التوقيت، حيث تم تدشين ناقلة سوكال "دي جي سكوفيلد"، التي كانت أول ناقلة نفط تبحر من ميناء رأس تنورة.
📸 || #صورة_تاريخية#الملك_عبدالعزيز ممازحاً رئيس أرامكو— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 13, 2018
فلويد أوليغر عام ١٣٦٢هـ / ١٩٤٢م
المصور: ماكس ستاينكي#من_ذاكرة_الدارة#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/tAlows4CUT
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