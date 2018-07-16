اليمن...هجوم صاروخي بالقرب من حدود السعودية

شن أنصار الله "الحوثيون" قصفا صاروخيا على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن وحدة الإسناد الصاروخي في "أنصار الله" استهدفت، في وقت متأخر من أمس الأحد 15 يوليو/ تموز، بصواريخ الكاتيوشا، تجمعات لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مجمع الحزم بمركز محافظة الجوف".

وأكد المصدر مقتل وإصابة العشرات من " قوات هادي " جراء القصف الصاروخي بينهم قيادات.

لكن موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أعلن مقتل 5 نساء وأطفال وإصابة آخرين بعضهم في حالة حرجة، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقه "الحوثيون" على عرس للنساء في أحد المنازل بمدينة الحزم مركز محافظة الجوف".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى الآن، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.