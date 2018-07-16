مسؤول يمني: "الحوثيون" يقتحمون منزل رئيس الحكومة في صنعاء

قال مسؤول حكومي يمني إن أنصار الله "الحوثيين" اقتحموا منزل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر في العاصمة صنعاء وقاموا بنهب محتوياته.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب السكرتير الصحفي لرئيس حكومة اليمن، غمدان الشريف على صفحته على "فيسبوك" اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز: "الميلشيا الحوثية قامت باقتحام منزل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في حي بيت بوس بالعاصمة صنعاء، مساء أمس الأحد 15 يوليو، وتم نهب محتوياته في جريمة تضاف لسجلها الإجرامي، وأدى ذلك إلى إصابة اثنين من الذين حاولوا منع الاقتحام".

© REUTERS / HANDOUT اليمن...هجوم صاروخي بالقرب من حدود السعودية

وأضاف الشريف أنه أبلغ بن دغر بخبر اقتحام ونهب محتويات منزله في صنعاء، وأنه رد بالقول: "لقد نهبوا اليمن بأكملها بما فيها مرتبات الموظفين، وقتلوا الابتسامة والفرحة من قلوب شعبنا، وعاثت الميلشيا في الأرض فسادا وما زالت بعض المناطق تحت سيطرتهم وتعذيبهم".

وأضاف: "القتل والتدمير والنهب مشروعهم وثقافتهم ولا غريب في ذلك، كلنا فداء للوطن ولمشروع الدولة الاتحادية وسنمضي على ذلك حتى ننتصر…النصر قريب"، بحسب ما ما ورد في المنشور.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس / أذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى الآن، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.