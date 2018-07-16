موغيريني: الاتحاد الأوروبي يعتزم فتح ممثلية له في الكويت

أمستردام — سبوتنيك. وقالت موغيريني في تصريح للصحفيين عقب وصولها إلى مقر اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي: "كان لدينا اجتماع ممتاز مع وزير الخارجية الكويتي، وهي دولة نتشارك معها في الرؤية حول المنطقة والتعاون في العالم".
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي بصدد فتح سفارة في الكويت بنهاية العام الجاري، لافتا أن هذا سيساهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات.
كما أكد دعم الكويت ومشاركتها الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول للمشاكل في المنطقة كالعراق وسوريا واليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط وليبيا ومكافحة الإرهاب.
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