الجيش السوري يستعيد تل الحارة الاستراتيجي على أطراف درعا والقنيطرة

دمشق — سبوتنيك. وقال قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك": "إن الجيش السوري استعاد التل بعد ضربات جوية ومدفعية مكثفة أسفرت عن مقتل عدد كبير من مسلحي جبهة النصرة وفرار الباقين".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin مصدر: الجيش السوري يدخل جميع أحياء مدينة درعا

الجيش السوري، بحسب القائد الميداني، سيطر أيضا على قرى سملين وزمرين وتلتيها الشمالية والغربية ومنطقة خربة المليحة الواقعة على الطريق بين قريتي كفرشمس وعقربا في ريف درعا الشمالي.

وفي السياق ذاته، دخل الجيش السوري إلى مدينة الحارة بريف درعا الشمالي بعد انضمامها إلى عملية المصالحة.

وقال قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الجيش السوري دخل مدينة الحارة في ريف درعا الشمالي الغربي ضمن اتفاق مصالحة وطنية مع الجيش السوري برعاية روسية".

وأضاف القائد الميداني أن الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية وتمكن من استعادة قرية أم العوسج شمال غرب قرية زمرين وطيحة والحرش وقواته تتجه للسيطرة على قرية المال بالريف الشمالي لدرعا".

كان الجيش السوري بدأ حملة عسكرية واسعة النطاق في الخامس عشر من حزيران/يونيو الماضي لاستعادة المنطقة الجنوبية من سوريا بالتزامن مع عملية مصالحة وطنية.