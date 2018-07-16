تسجيل
13:00 16 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    الجيش العربي السوري في إدلب

    الشيخ سعود المبارك لـ "سبوتنيك": بوساطة روسية 500 قرية في إدلب دخلت المصالحة... (فيديو)

    © Sputnik . Basel Shartoh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مع اقتراب معركة الجيش السوري في درعا من خواتيمها بعد سيطرته على نحو 90 % من أراضي المحافظة، ومع انطلاق معركة القنيطرة، كثر الحديث في وسائل الإعلام عن أن معركة إدلب أصبحت قاب قوسين أو أدنى من البدء في ظل المعطيات الميدانية على الأرض، متكهنة بنية الجيش السوري فتح هذه المعركة من عدة محاور باتجاه محافظة إدلب.

    وقال الشيخ سعود المبارك أحد وجهاء إدلب وعضو  لجنة المصالحة فيها لـ "سبوتنيك": إن عجلة المصالحات الوطنية كانت قد بدأت بشكل غير علني منذ سنة ونصف السنة بعدة مناطق بمحافظة إدلب بالتنسيق بين القيادة السورية وبرعاية من الجانب الروسي حيث "توصلنا إلى ضم 500 قرية وبلدة إلى نظام المصالحات الوطني بعد سلسلة من المشاورات والاتصالات التي تمت مع أهالي هذه البلدات.

    وأضاف الشيخ سعود: "إن الأهالي يخرجون بمظاهرات شعبية في العديد من قرى وبلدات إدلب مطالبين المسلحين بالخروج، وخاصة المسلحين الأجانب الذين قاموا باستملاك أراضي ومنازل ومحال أهالي هذه القرى والبلدات، وكان وجودهم بالأصل مفروضا على الأهالي".

    وأوضح الشيخ سعود أن هدف المصالحات التي تسعى كافة الأطراف لإنجازها هو حقن الدماء بالدرجة الأولى وحماية أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من ممارسات المسلحين وهجماتهم المتكررة على البلدتين.

    ودعا الشيخ سعود كامل قرى وبلدات ومدن محافظة إدلب إلى الانضمام إلى المصالحات الوطنية وحقن الدماء وطرد المسلحين من هذه القرى والبلدات لتعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب على سوريا عام 2011.

     

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يستعيد تل الحارة الاستراتيجي على أطراف درعا والقنيطرة
    بحضور الشرطة الروسية... ترحيل 420 من إرهابيي درعا نحو الشمال السوري (بالصور)
    نقل 5 من المختطفين لدى إرهابيي درعا البلد في سوريا للمستشفى بعد تحريرهم
    انتهاء التحضيرات لنقل 600 مسلح مع عائلاتهم من أحياء درعا إلى إدلب
    أردوغان لبوتين: إذا هاجم الجيش السوري إدلب فإن جوهر أستانة يمكن أن ينهار
    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري, إدلب, درعا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    امرأة مغربية من الصحراء الجنوبية، ترتدي الثوب التقليدي، تشارك في مهرجان طانطان موسى البربري الرابع عشر في مدينة طانطان الصحراوية، المغرب 8 يوليو/ تموز 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    درعا المحررة ترحب بكم
    درعا المحررة ترحب بكم
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك