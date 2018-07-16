بعد ثلاث سنوات من "حادث منى"... خامنئي يوجه طلبا إلى السعودية

طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، خلال استقباله القائمين على شؤون الحج في بلاده، السعودية، بدفع دية القتلى الإيرانيين في حادثة التدافع في منى عام 2015.

وأكد خامنئي، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، أن "بلاده لن تنسى حادثة منى، داعيا السلطة القضائية ووزارة الخارجية وهيئة الحج في بلاده إلى متابعة هذه القضية مع السعودية"، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

© Sputnik . Saudi Press Agency ملك السعودية: الاستغلال السياسي لحادثة منى لن ينجح

وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن مكة المكرمة تعود لكل المسلمين، ولا يحق لأي أحد أن يتصرف بها كما يحلو له. وأضاف: "لا أحد يملك الحق في منع تحقيق أهداف الحج وأي حكومة أو دولة تفعل ذلك هي في الحقيقة إنما تصد عن سبيل الله".

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد خامنئي الحاجة إلى بناء وحدة إسلامية وتوحيد الصفوف. وأضاف: "وضع الأمريكان اليوم اسما جديدا لسياساتهم الشيطانية حول فلسطين بما يسمى "صفقة القرن"، ولكن ليعلموا أن هذه الصفقة لن تتحقق أبدا ولن ننسى القضية الفلسطينية وستبقى القدس عاصمة لفلسطين".

كما أكد أن "الشعب الفلسطيني سوف يقف في وجه هذه المؤامرة وسوف تساند الشعوب المسلمة الشعب الفلسطيني. وأضاف: "بالطبع بعض الدول الإسلامية ليس لديها أي علاقة بالإسلام وقد أصبحوا بسبب حماقاتهم وجهلهم ومطامعهم الدنيوية فدائيين لأمريكا ولكن وبتوفيق من الله فإن الشعوب الإسلامية وشعب فلسطين سوف ينتصرون في نهاية المطاف وسيأتي ذلك اليوم الذي سيجتث فيه الكيان الصهيوني من أرض فلسطين من جذوره".