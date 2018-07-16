بعد ثلاث سنوات من "حادث منى"... خامنئي يوجه طلبا إلى السعودية

وأكد خامنئي، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، أن "بلاده لن تنسى حادثة منى، داعيا السلطة القضائية ووزارة الخارجية وهيئة الحج في بلاده إلى متابعة هذه القضية مع السعودية"، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد خامنئي الحاجة إلى بناء وحدة إسلامية وتوحيد الصفوف. وأضاف: "وضع الأمريكان اليوم اسما جديدا لسياساتهم الشيطانية حول فلسطين بما يسمى "صفقة القرن"، ولكن ليعلموا أن هذه الصفقة لن تتحقق أبدا ولن ننسى القضية الفلسطينية وستبقى القدس عاصمة لفلسطين".
كما أكد أن "الشعب الفلسطيني سوف يقف في وجه هذه المؤامرة وسوف تساند الشعوب المسلمة الشعب الفلسطيني. وأضاف: "بالطبع بعض الدول الإسلامية ليس لديها أي علاقة بالإسلام وقد أصبحوا بسبب حماقاتهم وجهلهم ومطامعهم الدنيوية فدائيين لأمريكا ولكن وبتوفيق من الله فإن الشعوب الإسلامية وشعب فلسطين سوف ينتصرون في نهاية المطاف وسيأتي ذلك اليوم الذي سيجتث فيه الكيان الصهيوني من أرض فلسطين من جذوره".
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