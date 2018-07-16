الجيش السوري يعلن السيطرة على تل استراتيجي مطل على هضبة الجولان

قال التلفزيون السوري، اليوم الاثنين، 16 يوليو/تموز، إن الجيش السوري أعلن السيطرة على تل استراتيجي مطل على هضبة الجولان المحتل.

ونقلت، وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله إن "وحدات من الجيش العربي السوري استعادة السيطرة على تل الحارة أهم النقاط الحاكمة في الجبهة الجنوبية".

© Sputnik . Murad Said الجيش السوري يستعيد تل الحارة الاستراتيجي على أطراف درعا والقنيطرة

وكان الجيش السوري، استعاد، أمس الأحد، بلدة مسحرة في ريف القنيطرة والتي تبعد حوالي12 كم عن الجولان السوري المحتل.

وتأتي هذه التطورات، بعد أيام قليلة من إطلاق الطيران الإسرائيلي عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش السوري في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، إسقاط طائرة مسيرة فوق الجولان، زعم أنها طائرة سورية، اخترقت الحدود بعمق 10 كيلومترات قبل ضربها بصاروخ باتريوت في المنطقة الواقعة جنوبي بحيرة طبريا.