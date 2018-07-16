وزير العمل الأردني يتوجه إلى قطر لمتابعة ملف تشغيل الأردنيين

يتوجه وزير العمل الأردني سمير مراد، اليوم الاثنين، إلى قطر لمتابعة ملف تشغيل الأردنيين فيها، فيما يأتي على خلفية إعلان قطر توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين و500 مليون دولار على خلفية وقوع احتجاجات في الشارع الأردني جراء الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

عمان- سبوتنيك. وكتب مراد في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، اليوم الاثنين: "في طريقي الآن إلى دولة قطر الشقيقة لمتابعة ملف تشغيل الأردنيين فيها، وسيتم عقد اجتماعات مع الجانب القطري بخصوص الوظائف التي تم الإعلان عنها للأردنيين في حزيران الماضي، في الوداع سعادة السيد عبد العزيز الساده القائم بالأعمال والسيد عبد الله النعيمي".

© AFP 2018 / STRINGER بعد توجيه الأمير... قطر تحذر الأردنيين

وشهد الأردن، في نهاية أيار/مايو ومطلع حزيران/ يونيو، الماضيين احتجاجات شعبية واسعة، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة هاني الملقي، بالإضافة إلى قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

ورفع المعتصمون حينها شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وسحب مشروع القانون المثير للجدل، وهو ما تم فعلاً، إذ أنه وفور تكليف العاهل الأردني رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز بتشكيل الحكومة، أعلن الأخير بدوره نية الحكومة سحب مشروع قانون الضريبة وبدء النقاش حوله.

وفور هدوء الاحتجاجات عقد في مكة اجتماع رباعي ضم قادة دول كل من الأردن والسعودية والكويت والإمارات وجاء في بيانه إعلان يتمثل في حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهي وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتلا ذلك لقاء جمع العاهل الأردني في العاصمة عمان مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وتم الإعلان في أعقاب اللقاء عن تقديم دعم للأردن من قطر بقيمة 500 مليون دولار، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.