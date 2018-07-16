السعودية تخصص مقار لتوقيف النساء المتهمات بارتكاب مخالفات مرورية

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي هذا القرار دعماً لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية، فيما هو من اختصاص المحاكم العامة.
ومن ضمن هذه الخطوات، قرار توظيف النساء في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وقرار تسليم المرأة نسخة من عقد النكاح.
كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة، منح الأم حق الولاية على المحضون للحالات التي ليس فيها نزاع، مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات.
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