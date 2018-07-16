حكومة الوفاق الوطني تؤكد على أهمية الدعم الأوروبي لليبيا

قال الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد السلاك، أن زيارة الممثلة العليا للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، كانت من أجل تعزيز الشراكة الليبية مع الاتحاد ودعمها في مختلف القضايا والملفات الليبية.

طرابلس — سبوتنيك. وأكد السلاك، في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام، أن "الممثلة العليا للسياسات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أكدت خلال زيارتها إلى ليبيا ولقائها مع رئيس المجلس الرئاسي، على الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودعم الاتحاد الأوروبي ومساعدته ليبيا في مختلف القضايا والملفات، وعلى رأسها المسار الانتخابي، ومراقبة وتأمين الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى تدريب دفعة جديدة من خفر السواحل وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين".

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وبحثت موغيريني، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، خلال زيارة رسمية للعاصمة طرابلس يوم السبت الماضي 14 يوليو/تموز، جملة من القضايا السياسية والاقتصادية من بينها ملفات الانتخابات الليبية، والثروة النفطية، والهجرة.

وعبرت موغيرني عن ارتياحها لتجاوز الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها، وأكدت على أن الثروة النفطية ملك لكل الليبيين، ويجب أن تسخر لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار للبلد، وبما يفرض عدم تكرار مثل هذه الأحداث الضارة على أكثر من صعيد وفقاً لبيان صحافي لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي الليبي أن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يجدد دعوته للأطراف كافة لتجاوز الخلافات السياسية والتسامي عن الخصومات والعمل على إنهاء الانقسام السياسي".

وأضاف "يجب توحيد المؤسسات السيادية، والإيفاء بالاستحقاقات والالتزامات وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على قاعدة دستورية وفي موعدها المحدد، وفقاً لمخرجات إعلان باريس".

كما لفت السلاك إلى أن "مجلس الأمن تجاوب بشكل إيجابي مع رسالة رئيس المجلس الرئاسي بشأن تشكيل لجنة فنية دولية لمراجعة مصروفات وإيرادات المصرف المركزي"، مضيفاً بأن "آلية التنفيذ وكيفية تطبيقها عملياً ما زالت قيد التشاور، وسنوضح لاحقاً الإجراءات التي سوف تتخذ بالخصوص حال الاتفاق عليها".

وقام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز سراج بمخاطبة مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة دولية لمراجعة تعاملات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء.