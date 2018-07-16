سوريا والعراق يبحثان فتح المعابر الحدودية والفرص الاستثمارية المشتركة

وبحسب "سانا"، بحث رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس مع السفير العراقي والمفوض فوق العادة لدى سورية سعد محمد رضا آفاق تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتفعيل اللجنة المشتركة السورية العراقية وعقد ملتقى لرجال الأعمال والتعاون في مرحلة إعادة الإعمار ومتابعة التنسيق لإعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.
وأشار المهندس خميس إلى أهمية المشاركة الواسعة لرجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية العراقية في معرض دمشق الدولي بدورته القادمة معتبرا أنها فرصة لتوسيع التبادل التجاري والتعريف بالمنتجات العراقية وبالمقابل تعزيز فرصة دخول المنتجات السورية السوق العراقية.
من جانبه بين السفير رضا أن الوقت أصبح ملائما لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وتفعيل دور القطاع الخاص الصناعي والتجاري والاستثماري والتعاون في مرحلة إعادة الإعمار.
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