سوريا والعراق يبحثان فتح المعابر الحدودية والفرص الاستثمارية المشتركة

ساهم نجاح العمليات العسكرية التي نفذتها القوات السورية في الشرق السوري والعراقية في الأراضي العراقية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بعودة إمكانية فتح المعابر البرية الاستراتيجية بين سوريا والعراق وهذا ما يفتح آفاقا اقتصادية كبيرة لتحفيز اقتصاد البلدين.

وبحسب "سانا"، بحث رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس مع السفير العراقي والمفوض فوق العادة لدى سورية سعد محمد رضا آفاق تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتفعيل اللجنة المشتركة السورية العراقية وعقد ملتقى لرجال الأعمال والتعاون في مرحلة إعادة الإعمار ومتابعة التنسيق لإعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

© Sputnik . Bassem haddad العراق ولبنان يناقشان إعادة فتح شريان الحياة بينهما الممتد عبر سوريا

وتتجه الحكومة السورية لخلق شريان جديد يدعم الاقتصاد السوري من خلال الربط التجاري البري بين سوريا والعراق، ولفت المهندس خميس الى أهمية "تحقيق المزيد من فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستفادة من المقومات الكثيرة التي يتمتع بها البلدان في هذا الاطار"، ونوه "بالتضحيات الكبيرة للشعبين السوري والعراقي للحفاظ على سيادة واستقلال البلدين ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله".

وأشار المهندس خميس إلى أهمية المشاركة الواسعة لرجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية العراقية في معرض دمشق الدولي بدورته القادمة معتبرا أنها فرصة لتوسيع التبادل التجاري والتعريف بالمنتجات العراقية وبالمقابل تعزيز فرصة دخول المنتجات السورية السوق العراقية.

من جانبه بين السفير رضا أن الوقت أصبح ملائما لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وتفعيل دور القطاع الخاص الصناعي والتجاري والاستثماري والتعاون في مرحلة إعادة الإعمار.