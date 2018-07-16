مقتل وإصابة 14 شخصا بغارات لطيران التحالف العربي على الحديدة غربي اليمن

قتل سبعة مواطنين يمنيين وأصيب سبعة آخرون، بغارات شنها طيران التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء اليوم الاثنين، على مواقع عدة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH مركز حقوقي: مقتل وإصابة نحو 38 ألف مدني بسبب عمليات التحالف في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . أبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة وكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن اليوم، سلسلة غارات على مديرية زبيد جنوب الحديدة، استهدفت أحداها منزلاً وأسفرت عن مقتل 6 وإصابة 2 آخرين".

وأشار المصدر إلى أن الغارات أسفرت أيضا عن مقتل شخص وجرح خمسة في مديرية الجراحي المجاورة لزبيد.

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لبسط السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير/ كانون الثاني 2015.