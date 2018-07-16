قرار من العبادي وسط غضب شعبي... لماذا كلف وزيرا بالتوجه إلى السعودية

نقل موقع قناة "السومرية" العراقية عن مصدر وصفه بالمطلع، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أصدر تكليفا لأحد وزرائه للتوجه إلى السعودية.

وكشف المصدر أن العبادي كلف وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والتخطيط سلمان الجميلي بالتوجه للسعودية الأسبوع الحالي لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة، وفقا للسومرية.

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.

© AFP 2018 / Adam Berry بعد اشتعال التظاهرات... العبادي يوجه دعوة إلى القوات الأمنية

ومع اشتعال التظاهرات في البلاد، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، أن الشعب العراقي من حقه ان يطالب بحقوقه، فيما دعا القوات الأمنية إلى المساهمة بدعم حملة البناء والإعمار.

وقال العبادي في تصريحات للتلفزيون الرسمي نقلتها "السومرية نيوز": "ندعو القوات الأمنية التي حققت النصر والأمن بوحدتها إلى المساهمة في دعم حملة البناء والإعمار".

وأضاف: "من حق الشعب أن يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات ومن واجبنا تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسيئين".

ودعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين، المحتجين في عدة محافظات عراقية إلى الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتعاطي مع مطالبهم.

ونقلت "السومرية نيوز" عن الأعرجي قوله للمتظاهرين اليوم الاثنين، "رسالتكم وصلت واعطوا فرصة للحكومة لتوفير مطالبكم".

وأفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن وزير الداخلية وصل إلى محافظة كربلاء على رأس قوة كبيرة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية"، إن "وزير الداخلية قاسم الأعرجي وصل اليوم إلى محافظة كربلاء، على رأس قوة كبيرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأعرجي عقد اجتماعا أمنيا في قيادة الشرطة لبحث الأوضاع الأمنية بالمحافظة والتظاهرات التي يشهدها الشارع الكربلائي".

وفرض الأمن العراقي، مساء الأحد، حظرا للتجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن، في مظاهرات متواصلة منذ سبعة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات.

يذكر أن مدنا عراقية من بينها ذي قار والنجف وبابل والبصرة تشهد تظاهرات احتجاجية واسعة منذ يوم الجمعة ضد نقص الخدمات وللمطالبة بمكافحة الفساد، فيما اقتحم محتجون في مدينة النجف مطار المدينة ما تسبب في تعطيل حركة الطيران.