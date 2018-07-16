ضابط يمني: سيطرة "أنصار الله" على الحديدة وانحسار القتال في المناطق الجبلية

قال العميد شرف لقمان، المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن غارات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لم تتوقف على الحديدة منذ منتصف الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث العسكري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، 16 يوليو/ تموز، أن التحالف فشل كليا في معارك الحديدة ولم تعد هناك مواجهات سوى في مناطق قليلة على الأرض بعد أن تم تقطيع أوصال قواته وحصارها لفترات طويلة.

© Sputnik . Стрингер مقتل وإصابة 14 شخصا بغارات لطيران التحالف العربي على الحديدة غربي اليمن

وأكد: الأمور في مدينة الحديدة والمدن المجاورة لها مستقرة تماما.

ونفى لقمان ما صرحت به بعض وسائل إعلام التحالف حول قصف منصات الصواريخ تحت الأرضية، متحديا وصولهم إليها. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن تطور جديد في القوة الصاروخية والمنصات تحت الأرضية علاوة على أن هناك معلومات عن تطورات في سلاح الجو المسير لن يتم الحديث عنها إلا في وقتها.

واستغرب المتحدث العسكري مما يثار عن منع "أنصار الله" دخول السفن إلى ميناء الحديدة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لبلد تعاني من الحصار أن تمنع دخول سفن الإغاثة إلى أراضيها، وأن ما يتم الحديث عنه من أجل الاستهلاك المحلي والدولي".