تسجيل
19:09 16 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن

    ضابط يمني: سيطرة "أنصار الله" على الحديدة وانحسار القتال في المناطق الجبلية

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    قال العميد شرف لقمان، المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن غارات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لم تتوقف على الحديدة منذ منتصف الشهر الماضي.

    وأضاف المتحدث العسكري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، 16 يوليو/ تموز، أن التحالف فشل كليا في معارك الحديدة ولم تعد هناك مواجهات سوى في مناطق قليلة على الأرض بعد أن تم تقطيع أوصال قواته وحصارها لفترات طويلة.

    اليمن
    © Sputnik . Стрингер
    مقتل وإصابة 14 شخصا بغارات لطيران التحالف العربي على الحديدة غربي اليمن

    وأكد: الأمور في مدينة الحديدة والمدن المجاورة لها مستقرة تماما.

    ونفى لقمان ما صرحت به بعض وسائل إعلام التحالف حول قصف منصات الصواريخ تحت الأرضية، متحديا وصولهم إليها. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن تطور جديد في القوة الصاروخية والمنصات تحت الأرضية علاوة على أن هناك معلومات عن تطورات في سلاح الجو المسير لن يتم الحديث عنها إلا في وقتها.

    واستغرب المتحدث العسكري مما يثار عن منع "أنصار الله" دخول السفن إلى ميناء الحديدة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لبلد تعاني من الحصار أن تمنع دخول سفن الإغاثة إلى أراضيها، وأن ما يتم الحديث عنه من أجل الاستهلاك المحلي والدولي".

    انظر أيضا:

    اليمن..."قوات هادي" تصد هجومين لـ"أنصار الله"
    مقتل ضابط سعودي برتبة نقيب على يد "أنصار الله" في جيزان
    القوات الحكومية تقطع إمدادات "أنصار الله" بين صعدة وحجة وتحاصر مدينة حرض
    محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تقضي بإعدام 4 متهمين بالتخابر مع السعودية
    الكلمات الدلالية:
    معركة الحديدة, الحرب اليمنية, جماعة أنصار الله الحوثي, ضابط, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    لاعبو المنتخب الفرنسي الوطني بعد تتويجه وفوزه بكأس العالم
    أفضل لاعبي كأس العالم "روسيا - 2018"
    على مين بدنا نطبق فيديوهاتنا بها الدول؟!
    عما ستكون أفلام "الخوذ البيضاء" خارج سوريا
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك