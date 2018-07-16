قتلى وجرحى في هجوم لجماعة "أنصار الله" في البيضاء

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوماً على قوات الرئيس هادي في منطقة فضحة بمديرية ناطع شرق البيضاء".

وأكد المصدر أن "الهجوم الذي ساندته المدفعية بقصف مكثف أوقع 6 قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي".

© AP Photo / Hani Mohammed ضابط يمني: سيطرة "أنصار الله" على الحديدة وانحسار القتال في المناطق الجبلية

وأضاف "شنِ مقاتلو أنصار الله هجوماً آخرا على مواقع لتنظيمي القاعدة وداعش في شعب النصيري وحيد لمسان في قيفة برداع التابعة لمديرية القريشية"، لافتاً إلى "سقوط قتلى وجرحى جراء المواجهات التي استمرت ساعات".

في هذه الأثناء، أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم لمسلحي أنصار الله على مواقع في محافظة البيضاء، وشن آخر مضاد.

وقال موقع "26 سبتمبر" إن قوات محور بيحان تمكنت من إفشال هجوم لمسلحي "أنصار الله" على مواقع عسكرية في جبهة ناطع وكبدتهم قتلى وجرحى.

وأضاف أن عناصر المقاومة الموالية لقوات الرئيس هادي نفذت هجمات متزامنة على مواقع مسلحي "أنصار الله" في مناطق جرجرة وكعواش ومنعض وعباس بمديرية ذي ناعم، ألحقت خسائر في صفوف "أنصار الله".