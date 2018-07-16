"أنصار الله" تعلن استهداف معسكر للتحالف العربي في الساحل الغربي لليمن بصاروخ باليستي قصير المدى

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، أنها استهدفت أحد معسكرات التحالف العربي بقيادة السعودية في الساحل الغربي للبلاد بصاروخ باليستي.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة"، الذراع الإعلامية للجماعة، إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى على معسكر للغزاة في الساحل الغربي".

لكن مصدراً عسكرياً في محافظة تعز جنوب غربي اليمن أفاد لوكالة "سبوتنيك" بأن "دفاعات التحالف العربي اعترضت صاروخاً باليستياً في سماء مديرية المخا غرب تعز، يعتقد أنه كان يستهدف معسكر قوات التحالف".

وكانت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد تجددت في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوماً على قوات الرئيس هادي في منطقة فضحة بمديرية ناطع شرق البيضاء".

وأكد المصدر أن "الهجوم الذي ساندته المدفعية بقصف مكثف أوقع 6 قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي".

وتقود السعودية التحالف العربي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.