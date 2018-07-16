مسلحو جماعة "أنصار الله" يصدون هجومين لقوات الرئيس اليمني شرق العاصمة صنعاء

تجددت المواجهات بين القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) شرق العاصمة صنعاء حيث تمكن مسلحو الجماعة من صد هجومين على مواقع تابعة لهم في مديرية نهم.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمديرية نهم في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك" بأن "قوات الرئيس هادي شنت اليوم هجوماً على مواقع مسلحي أنصار الله في تباب الرباح بمنطقة المدفون في ميسرة نهم، بهدف استعادتها".

© AP Photo / Hani Mohammed قتلى وجرحى في هجوم لجماعة "أنصار الله" في البيضاء

وأشار إلى "أن هجوماً آخرا لقوات هادي استهدف مواقع في القتب بذات المديرية".

وأكد المصدر أن مقاتلي جماعة "أنصار الله" "صدوا الهجومين بعد مواجهات دامت نحو ساعتين، ساند خلالها طيران التحالف قوات هادي بغارتين".

يذكر أن مسلحي أنصار الله سيطروا في 12 تموز/ يوليو الجاري على تباب الرباح في نهم إثر هجوم واسع استهدف قوات الرئيس هادي.

وتشهد مناطق مديرية نهم التي تبلغ مساحتها 1841 كيلومترا مربعا وتبعد عن وسط صنعاء نحو 60 كيلو متراً، معارك كر وفر، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي "أنصار الله".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربياً دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).