عقب السماح لهن بقيادة السيارات... 300 مليون دولار لتعليم السعوديات الطيران

عقب أعوام من الحظر تم السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات، إلا أن الخطوة المقبلة قد تمكن السعوديات من قيادة الطائرات.

فوفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، تلقت أكاديمية أوكسفورد للطيران، طلبات التحاق من مئات النساء اللائي يأملن في بدء التدريب.

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED "ليس الانفتاح أو حرية المرأة"... إليك السبب الحقيقي لرفع حظر القيادة عن السعوديات

وتعد الأكاديمية جزءا من مشروع يكلف 300 مليون دولار ويتضمن ثلاث مراحل، أولها أكاديمية الطيران التي تقبل حاليا طلبات الالتحاق، وتشمل المرحلتان الأخريان من المشروع مدرسة لصيانة الطائرات ومركزا دوليا لمحاكاة الطيران في المطار.

وأوضحت إدارة الأكاديمية، أن الطلاب سيقضون ثلاثة أعوام من التدريب الأكاديمي والعملي.

وشهد الشهر الماضي رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، ضمن خطة إصلاحات شاملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن العديدين رحبوا برفع الحظر، معتبرينه دليلا على اتجاه تقدمي جديد تسير نحوه المملكة.