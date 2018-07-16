بالفيديو... الباصات البيضاء تسحب مسلحي درعا إلى إدلب

خرجت أولى دفعات المسلحين الرافضين للتسوية مع الجيش السوري في مدينة درعا أمس الأحد، ونقلت عشر حافلات العشرات من المسلحين وعائلاتهم من منطقة درعا البلد باتجاه الشمال السوري.

© Sputnik . Ali Hesham ضابط سوري يروي لـ "سبوتنيك" لحظات تحريره بعد 4 سنوات من الأسر في درعا (فيديو)

وبحسب وكالة الأنباء السورية " سانا " سيتم خلال الأيام القادمة استكمال خروج باقي المسلحين الرافضين للتسوية القاضية بإخلاء منطقة مدينة درعا من مظاهر السلاح، بعد أن يتم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة السورية.

وكان التلفزيون السوري، قال اليوم الاثنين، إن الجيش السوري أعلن السيطرة على تل استراتيجي مطل على هضبة الجولان المحتل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله إن "وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على تل الحارة أهم النقاط الحاكمة في الجبهة الجنوبية".

وكان الجيش السوري قد استعاد، أمس الأحد، بلدة مسحرة في ريف القنيطرة التي تبعد نحو 12 كم عن الجولان السوري المحتل.

وتأتي هذه التطورات، بعد أيام قليلة من إطلاق الطيران الإسرائيلي عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش السوري في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا في القنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات.