مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بهجوم لـ"أنصار الله" في نجران

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، هجوماً على الجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي أنصار الله هاجموا موقعاً عسكرياً سعودياً في الشرفة بنجران، وأوقعوا قتلى وجرحى من حاميته".

وأكد المصدر "اغتنام مسلحي أنصار الله أسلحة وذخائر سعودية خلال الهجوم".

في السياق، أشار المصدر إلى "شن مدفعية أنصار الله قصفاً على تجمعات عسكرية سعودية في مركز المعريضة وموقع العبارة في العبادية بقطاع جيزان".

وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، أفاد المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" "بتنفيذ مسلحي أنصار الله هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في صحراء البقع بمديرية كتاف شرق صعدة".

وأضاف أن "مدفعية أنصار الله استهدفت تجمعاً لآليات عسكرية سعودية في منطقة الصوح بمديرية كتاف، في حين أطلقت وحدة الإسناد الصاروخي في أنصار الله عدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لقوات الرئيس هادي في مندبة بمديرية باقم شمال صعدة".

ولفت المصدر إلى:

شن طيران التحالف 7 غارات على منطقة الصوح في كتاف، و6 أخرى على مناطق أضيق والمليل وأتيس في ذات المديرية.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربياً دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).

وتعلن الجماعة، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.