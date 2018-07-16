قوات الرئيس هادي تحبط محاولات تسلل لـ"أنصار الله" غرب تعز

‏دارت، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، معارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مناطق بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "أن قواته أحبطت محاولات تسلل للمليشيا الحوثية شمال غربي معسكر الدفاع الجوي وتبة الخزان غرب مدينة تعز، عقب معارك عنيفة".

وأشار إلى "اندلاع مواجهات بين الجيش والمليشيا في محيط معسكر اللواء 35 مدرع وفي مواقع جبل القارع والدفاع الجوي ووادي الزنوج امتدت إلى تبة ياسين وقريتي الصرة والدار شمال جبل هان".

وفي مديرية مقبنة غرب تعز، "شهد محيط جبل العويد وتبة عبدالقوي والبركنة وأطراف عزلة القحيفة، معارك عنيفة بين الجيش والمليشيا"، حسب موقع الجيش اليمني.

وأضاف أن:

مواجهات أخرى دارت في منطقة العنين وجبل الخضر وتبتي الجبورية والصفراء بمديرية جبل حبشي، تزامنت مع قصف مدفعي للجيش على تجمعات للمليشيا في شرف العنين، أوقع قتلى وجرحى منهم، في حين تدفع المليشيا بتعزيزات وتستحدث مواقع جديدة في مكائر وهيجة سجنبة بأطراف المديرية.

مؤكداً "مقتل وإصابة العشرات في صفوف المليشيا الحوثية خلال المعارك، علاوة على تدمير آليات قتالية".

إلى ذلك، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "إن قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي سقطوا في كمين لأنصار الله بعبوة ناسفة استهدف تجمعاً حاول التقدم في شارع الأربعين بمديرية صالة شرق مدينة تعز".