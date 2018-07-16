الحوثي يؤكد التعامل بإيجابية مع مبادرة شخصيات عربية لإيقاف الحرب

أكد قيادي بارز في جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم، الاثنين 16 يوليو/ تموز، التعامل بإيجابية مع مبادرة أعلنتها مجموعة من الشخصيات العربية تتضمن هدنة لثلاثة أشهر في اليمن تهيئ لمفاوضات برعاية دولية؛ لإيقاف الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "نثمن أولا الموقف الإيجابي لهؤلاء النخبة العرب، ونشكر لهم استشعار المسؤولية في حرمة نزيف الدماء اليمنية، ونؤكد أننا سنبحث كل ما ورد بإيجابية وإننا مع المصالحة ودعونا مرارا للهدنة بمناسبة الأشهر الحرم وغيرها ورفضتها الدول المتحالفة".

ودعا الحوثي الشخصيات العربية التي أعلنت المبادرة إلى "زيارة اليمن للمناقشة والإطلاع على كل شيء عن قرب ومعرفة الواقع اليمني".

(٣)نرحب بجميع الشخصيات العربية التي اعلنت وشاركت بالبيان لزيارة اليمن للمناقشة والاطلاع على كل شيء عن قرب ومعرفة الواقع اليمني.

املين بان لايرفض التحالف وصولهم الى اليمن

وان يترك لهم حرية الوصول

والله من وراء القصد

حفظ الله الشعب اليمني وامده بالنصر والغلبة والامن والاستقرار — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ١٦ يوليو ٢٠١٨

وعبر رئيس اللجنة الثورية العليا عن أمله، "أن لا يرفض التحالف وصولهم إلى اليمن، وأن يترك لهم حرية الوصول".

وكانت 19 شخصية سياسية وفكرية وأكاديمية عربية بينها الإمام الصادق المهدي، والدكتور عبد السلام المجالي، وعمار الحكيم، وجهت، الأحد، نداء إلى أبناء اليمن دعت فيه كافة الأطراف إلى إعلان هدنة لثلاثة أشهر، يتبعها حوار برعاية دولية لإيقاف الحرب.