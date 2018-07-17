وفاة فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق غزة

توفي، صباح اليوم الثلاثاء، الشاب الفلسطيني، ساري داود الشوبكي، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مسيرة مليونية العودة شرق مدينة غزة، في شهر أيار/مايو الماضي.

© Sputnik . صافرات الإنذار تدوي في عسقلان جراء إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة

رام الله- سبوتنيك . وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب "استشهاد الشاب ساري داود الشوبكي في مستشفى مار يوسف بالقدس، متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أيام شرق غزة".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد هاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، السبت، لترد الحركة بإطلاق 100 قذيفة وراجمة من القطاع، نجحت "القبة الحديدية" في إسقاط 15 منها فقط، وهو ما اعتبر فشل آخر لتلك المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.