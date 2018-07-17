خطوة عربية "غير مسبوقة" بشأن اليمن... والحوثي أول المرحبين

وجهت مجموعة من الشخصيات العربية السياسية والفكرية والأكاديمية نداء إلى اليمن والسعودية بشأن الحرب اليمنية الدائرة منذ ثلاثة أعوام، ليكون أول تحرك عربي لإيقاف الحرب في اليمن.

وأطلقت 19 شخصية مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، دعت فيها الأطراف السياسية المختلفة إلى وقف الحرب فيما بينها وعقد هدنة أولية لثلاثة أشهر، يتبعها حوار شامل برعاية دولية لوضع حد للحرب، وذلك وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

المركز الإعلامي للثورة الحوثي يؤكد التعامل بإيجابية مع مبادرة شخصيات عربية لإيقاف الحرب

وناشدت الشخصيات العربية المتميزة، المملكة العربية السعودية والجارة إيران لأن يلعبا دورا في التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني، كما تمنت على القادة العرب أن يبذلوا جهدهم في تحقيق هذا المسعى الطيب لما فيه خدمة للشعب العربي في اليمن.

وفيما يلي نص النداء وأسماء الموقعين عليه.

"الأخوة الأعزاء أبناء اليمن العربي العزيز الواحد، لقد طال أمد الحرب التي أكلت الأخضر واليابس، وسالت دماء عربية زكية على مذبح احتراب الأشقاء، احتراب كان يمكن تجنبه.. لذا وإننا من منطلق المسؤولية التاريخية والأدبية ومن منطلق محبة اليمن وشعبها، وأهميتها في الجسم العربي، فإننا نهيب بكل اطراف المعادلة الوطنية اليمنية أن يتخذوا قرارة، صار حتمية وضرورية ولا يجوز أن يتأخر، قرار الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية، هدنة لمدة ثلاثة أشهر، خصوصا وأننا مقبلون على الأشهر الحرم، يتم خلالها الاستجابة إلى الجهود الدولية والإقليمية والعربية والقوى الوطنية اليمنية، التي تسعى إلى إنهاء النزاع وإيجاد صيغة للتوافق الوطني عبر الحوار، وبناء نظام سياسي به متسع للجميع، يقوم على إعادة تفعيل المؤسسات الوطنية الديمقراطية من رئاسة وحكومة وبرلمان وأحزاب وطنية، مما يؤمن للشعب اليمني الغالي حريته وكرامته وأمنه، ويضمن وحدة البلاد أرضا وشعبا، والبدء بإعادة بناء ما خربته تلك الحرب المدمرة المستمرة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وإننا نهيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبدول التحالف العربي، وبجمهورية إيران الإسلامية الجارة، أن تدعم مضمون هذا النداء وتشجع كافة الأطراف ليجنحوا نحو السلم والوئام والاتفاق. وإننا بدورنا على استعداد آن نشارك إن طلب منا أي جهد نزيه انطلاقا من إيماننا بعروبتنا وبديننا الإسلامي الجامع، يعيد لليمن العربي المسلم أمنه واستقراره".

الموقعون

1- رئيس المنتدى العالمي للوسطية رئيس الوزراء السوداني السابق الإمام الصادق المهدي

2- رئيس جمعية الشؤون الدولية رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور عبد السلام المجالي

3- رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم

4- الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية في الأردن المهندس مروان الفاعوري

5- عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينينة عباس زكي

6- الكاتب والمفكر المغربي الدكتور محمد طلابي

7- الكاتب والمفكر العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان

8- عضو المجلس الوطني الفلسطينيني الدكتور إرم عبد اللطيف

9- رئيس الجمعية الأردنية للعوم والثقافة وزير الداخلية الأردني الأسبق المهندس سمير حباشنة

10- الكاتب والمفكر المصري الدكتور حسن نافعة

11- رئيس الجامعة اللبنانية السابق الدكتور عدنان السيد حسين

12- مندوب العراق السابق في الأمم المتحدة صلاح عمر العلي

13- مندوب عمان السابق في مجلس التعاون الخليجي سيف المسكري

14- مساعد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سابقا الأردني محي الدين المصري

15- الكاتب والمفكر المصري عاطف مغاوري

16- عضو المجلس الوطني الجزائري الأستاذ صالح قوجيل

17- رئيس مجلس النواب التونسي السابق مصطفى بن جعفر

18- الوزیر المغربي السابق السيد نبيل ابن عبد الله

19- الكاتب والمفكر المغربي جواد شفيق

وكان رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، أكد أمس الاثنين، التعامل بإيجابية مع المبادرة التي أعلنتها مجموعة من الشخصيات العربية تتضمن هدنة لثلاثة أشهر في اليمن تهيئ لمفاوضات برعاية دولية، لإيقاف الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ودعا الحوثي الشخصيات العربية التي أعلنت المبادرة إلى "زيارة اليمن للمناقشة والإطلاع على كل شيء عن قرب ومعرفة الواقع اليمني".

لهؤلاء النخبة العرب ونشكر لهم استشعار المسؤولية في حرمة نزيف الدماء اليمنية ونؤكد اننا سنبحث كل ما ورد بإيجابية واننا مع المصالحة ودعونا مرار للهدنة بمناسبة اشهر الحرم وغيرها ورفضتها الدول المتحالفة وحتى تكونون بالصورة اكثر ونبحث سويا كافة الحلول للخروج برؤية واضحة فاننا بدورنا نرحب بكم(2) — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 16, 2018

​(٣)نرحب بجميع الشخصيات العربية التي اعلنت وشاركت بالبيان لزيارة اليمن للمناقشة والاطلاع على كل شيء عن قرب ومعرفة الواقع اليمني.