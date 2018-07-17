العشرات من السوريين يتجمعون قرب السياج الإسرائيلي في هضبة الجولان

ووفقاً لوكالة "رويترز"، تجمع المدنيون على بعد نحو 200 متر من السياج الحدودي الإسرائيلي في هضبة الجولان، ورفع بعضهم رايات بيضاء.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه بعد القضاء على الإرهاب في سوريا يجب إعادة الوضع إلى اتفاق 1974 حول فض الاشتباك الذي يرسخ وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.
وأعلن بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه بعد القضاء على الإرهاب في سوريا يجب إعادة الوضع في الجنوب السوري إلى اتفاق 1974 حول فك الاشتباك الذي يرسخ وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، وأكد أنه من مصلحة روسيا أن يتحقق السلام وفق قرارات مجلس الأمن.
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