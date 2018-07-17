العشرات من السوريين يتجمعون قرب السياج الإسرائيلي في هضبة الجولان

توجه عشرات الأشخاص سيرا من مخيمات للاجئين السوريين في هضبة الجولان، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز، صوب السياج الحدودي الإسرائيلي الذي توقفوا على بعد نحو 200 متر منه، لكن جنديا إسرائيليا أمرهم بالعودة.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، تجمع المدنيون على بعد نحو 200 متر من السياج الحدودي الإسرائيلي في هضبة الجولان، ورفع بعضهم رايات بيضاء.

© Sputnik . Bassem Haddad الجيش السوري يعلن السيطرة على تل استراتيجي مطل على هضبة الجولان

وأظهرت لقطات حية بثتها "رويترز"، الجندي وهو يصيح باللغة العربية عبر مكبر للصوت، قائلا لهم: "أنتم عند حدود دولة إسرائيل وعليكم العودة حتى لا تتعرضوا لأذى"، مؤكدة أن البث المباشر أظهر القادمين وهم يعودون نحو المخيمات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه بعد القضاء على الإرهاب في سوريا يجب إعادة الوضع إلى اتفاق 1974 حول فض الاشتباك الذي يرسخ وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

وأعلن بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه بعد القضاء على الإرهاب في سوريا يجب إعادة الوضع في الجنوب السوري إلى اتفاق 1974 حول فك الاشتباك الذي يرسخ وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، وأكد أنه من مصلحة روسيا أن يتحقق السلام وفق قرارات مجلس الأمن.