الخارجية الروسية: قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان غير مناسب

قالت وزارة الخارجية الروسية إن حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان غير مناسب إلى حد بعيد، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الأخير بهذا الشأن.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء 17 يوليو / تموز: "كنا منذ البداية متضامنين مع رأي ممثلي الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا، بأن مبادرة العقوبات، التي اتخذتها واشنطن، بدعم مطلق من حلفائها في "المعسكر الغربي"، غير مناسبة إلى حد بعيد".

© AP Photo / Josphat Kasire مسؤول بجنوب السودان: الحظر الأممي يشكل خطورة على مفاوضات السلام

وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، فإن القرار المتخذ بمخالفة لرأي الوسطاء الأفارقة، يمكنه تقويض عملية التفاوض، وإلحاق ضرر كبير بعلاقات الأمم المتحدة مع منظمات الوساطة الإقليمية، المرتبطة بتعزيز الشراكة، التي يواصل زملاؤنا الغربيون تكرارها".

جدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي أصدر، يوم الجمعة الماضي، قرارا بأغلبية تسعة أصوات وامتناع ستة أعضاء، يحظر فيه توريد الأسلحة إلى جنوب السودان.

ووفقا للتغييرات المعتمدة في القرار رقم 2428، من المفترض أنه ابتداء من 31 مايو / أيار عام 2019، سيتوجب على جميع الدول الأعضاء وقف إمدادات الأسلحة إلى جنوب السودان.

وصوتت تسع دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، بينما امتنعت روسيا، والصين، وإثيوبيا، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وكازاخستان عن التصويت، حيث لم ترغب في التصويت وسط مساع إقليمية لإنعاش عملية السلام في جنوب السودان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أخفقت، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، في حشد الأصوات الكافية للحصول على قرار بالحظر.

ويشهد جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، حربا أهلية منذ عام 2013 جراء الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار، وتتهم الأمم المتحدة جميع الأطراف بارتكاب جرائم.