دعوة إلى ابن سلمان لإلقاء خطاب في الكنيست (فيديو)

ونشر الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين، مقطعا مصوراً، عبر حساب منسوب له على "تويتر"، يظهره برفقة هذا المعارض السوري، الذي كان في زيارة لتل أبيب، حيث ناشد زيتون، الأمير محمد بن سلمان، تلبية الدعوة لزيارة إسرائيل ومخاطبة الكنيست.

وأشاد المعارض السوري بإسرائيل و"شعبها الطيب" وجدد "دعوته المستمرة للتطبيع معها"، داعيا العرب لزيارة إسرائيل ومعرفة حقيقة شعبها الطيب، حسب زعمه.