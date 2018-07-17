الرئاسي الليبي يدعو مجددا لتجاوز الخلافات السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها

دعا المجلس الرئاسي الليبي، مجددا، كل الأطراف في ليبيا لتجاوز الخلافات السياسية، وتوحيد المؤسسات، لتهيئة الظروف وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وفقا لمخرجات اجتماع باريس.

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA السراج وموغيريني يتفقان على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه ليبيا

طرابلس — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد السلاك، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، إن "ما قاله سلامة [المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة] عن صعوبة إجراء الانتخابات يأتي في سياق طبيعي نظرا للظروف التي تشهدها البلاد من انقسام سياسي ومؤسساتي، ولذلك جددنا الدعوة لكل الأطراف لتجاوز الخلافات السياسية والتسامي عن الخصومات وتوحيد المؤسسات لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لمخرجات اتفاق باريس في مايو/أيار الماضي".

وأضاف أن "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها غسان سلامة أشاد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بالدعم المالي المقدم من حكومة الوفاق الوطني للمفوضية العليا للانتخابات للتجهيز لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة وفقاً لاتفاق باريس مع كل الأطراف الليبية".

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة حذر خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، من عرقلة إجراء الانتخابات الليبية، وقال إن "حفنه من أصحاب النفوذ الليبيين على استعداد لبذل كل ما في وسعهم لمنع إجراء الانتخابات، مضيفا أنه "من غير الحكمة إجراء الانتخابات دون تهيئة الظروف المناسبة وإرسال رسالة قوية إلى هؤلاء الذين يعمدون إلى التعطيل أو المماطلة".