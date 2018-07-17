حتى منتصف الليل... سر الزيارة "غير المسبوقة" ولقاء المشنوق مع الاستخبارات السعودية

شهد اليوم الأول من زيارة وزير الداخلية والبلديات اللبنانية، نهاد المشنوق، إلى مدينة جدة السعودية، اجتماعات أمنية على أعلى مستوى، استمرت حتى ما بعد منتصف الليل.

وبحسب صحيفة "المستقبل" اللبنانية، فقد التقى المشنوق مساء أمس الاثنين، مع رئيس جهاز الاستخبارات السعودي، الفريق أول خالد حميدان، في اجتماع مطول تباحثا خلاله في الشؤون الأمنية والتعاون بين لبنان والسعودية في هذا المجال، وكذلك تطورات الوضع في المنطقة العربية والتدخل الإيراني المتمادي في الدول العربية وأفريقيا.

© Sputnik . Alexei Druzhinin لأول مرة... شخصية أمنية عربية رفيعة تصل إلى السعودية

وتوجه المشنوق بعد ذلك إلى قصر قيادة جهاز أمن الدولة، حيث عقد اجتماعا مطولا مع رئيس الجهاز وعضو المجلس السياسي والاقتصادي، الفريق أول عبد العزيز الهويريني، تناولا خلاله العلاقات اللبنانية السعودية وتطوّرات الوضع السياسي.

وقد أبدى المسؤول السعودي خلال اللقاء حرص القيادة السعودية على استقرار لبنان السياسي والاقتصادي وانفتاح السعودية على كل الطوائف اللبنانية بما يخدم وحدة الموقف اللبناني وعروبة لبنان.

كما تحدث المسؤول السعودي عن "حرص قيادته على نجاح الرئيس سعد الحريري في مهمته تشكيل الحكومة اللبنانية تأكيدا لهذا الاستقرار".

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى للمشنوق إلى السعودية منذ توليه الوزارة في عام 2014، وتمت بناء على دعوة من نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.