القوات اليمنية تسيطر على أولى مناطق مديرية عبس في محافظة حجة

القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف حررت أولى مناطق مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن".

© AP Photo / Hani Mohammed قيادي في "أنصار الله": دولة واحدة صاحبة القرار في وقف الحرب على اليمن

وأبلغ مصدر عسكري في محافظة حجة، وكالة "سبوتنيك"، بأن قوات الجيش مدعومة بالتحالف سيطرت على مواقع في عزلة بني حسن بمديرية عبس من قبضة "أنصار الله" (الحوثيين) عقب معارك عنيفة أوقعت قتلى وجرحى.

وأشار إلى استمرار تقدم الجيش في مناطق مديريتي عبس وحيران.

وكانت القوات الحكومية أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على عدد من المواقع المهمة في وادي حيران وصولا إلى قرية الخوارية إحدى قرى عزلة بني فاضل بمديرية حيران، وأنها أصبحت على بعد 12 كم من الطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض ومحافظة الحديدة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.