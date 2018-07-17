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17:22 17 يوليو/ تموز 2018
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    قائد قوات عشائر بني عز لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب

    بالفيديو والصور...قائد قوات عشائر "بني عز" لـ"سبوتنيك": الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب

    © Sputnik . Basil Shartouh
    العالم العربي
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    أكد الشيخ أحمد المبارك، قائد قوات عشيرة "بني عز" في ريف إدلب: أن "قواته" المكونة من آلاف المقاتلين المتمرسين بالقتال، أنهت جميع استعداداتها لخوض معركة تحرير إدلب من المجموعات الإرهابية، وهي متواجدة على خط الجبهة الأول وتنتظر إشارة البدء من القيادة السورية لاستعادة محافظة إدلب من المسلحين الذين يمارسون أبشع أنواع الإرهاب بحق أهالي المحافظة.

    الجيش السوري في معارك بريف إدلب
    © Sputnik . BASSEL SHARTOUH
    وجهاء من إدلب يتواصلون مع حميميم لتسليم مناطقهم
    وقال الشيخ المبارك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إن آلاف المقاتلين من أبناء محافظة إدلب الذين يقاتلون ضمن مجموعات رديفة للجيش السوري منذ بداية الحرب على سوريا، أنهوا استعداداتهم لخوض أي معركة محتملة قد يشنها الجيش السوري من عدة محاور لاستعادة محافظة إدلب.

    وأضاف الشيخ المبارك: منذ بداية الحرب على سوريا عملنا على توعية الشباب السوري وخاصة أبناء محافظة إدلب أن الحرب على سوريا هي حرب مدبرة من الخارج وتهدف لاحتلال سوريا وتدميرها حيث لاقينا استجابة واسعة من معظم الشباب الذي التحقوا ضمن مجموعات مساندة لقوات الأمن السورية والتي كانت تعمل على حماية المنشآت الحكومية في بداية الحرب ثم انخرط أولئك الشباب صفا إلى صف مع الجيش السوري في التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة.

    وأوضح الشيخ المبارك أن "كافة المجموعات المتكونة من أبناء عدة مناطق من محافظة إدلب اكتسبوا خبرة قتالية عالية من الجيش السوري إضافة لتمرسهم على القتال ضد الجماعات المسلحة وخاصة فصائل الأجانب الشيشان والأوزبك والايغور والذين يصنفون مقومات نخبة لدى التنظيمات الإرهابية والذين واجهناهم بعدة معارك وآخرها معركة ريف إدلب الجنوبي الشرقي حيث تمكنا من التعامل معهم والتصدي لهم على الرغم من استخدامهم لمصفحات تركية المنشأ وعدد من الانتحاريين والانغماسيين والعربات المفخخة".

    • قائد قوات عشائر بني عز لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب
      قائد قوات عشائر "بني عز" لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب
      © Sputnik . Basil Shartouh
    • قائد قوات عشائر بني عز لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب
      قائد قوات عشائر "بني عز" لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب
      © Sputnik . Basil Shartouh
    • قائد قوات عشائر بني عز لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب
      قائد قوات عشائر "بني عز" لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب
      © Sputnik . Basil Shartouh
    • قائد قوات عشائر بني عز لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب
      قائد قوات عشائر "بني عز" لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب
      © Sputnik . Basil Shartouh
    1 / 4
    © Sputnik . Basil Shartouh
    قائد قوات عشائر "بني عز" لسبوتنيك: الآلاف من مقاتلينا ينتظرون الإشارة لاقتحام إدلب

    وأكد الشيخ المبارك أن "قواته" أنهت جميع استعداداتها لبدء المعركة، وهي متواجدة على الخط الأول وتنتظر إشارة القيادة السورية لاقتحام محافظة إدلب واستعادتها من المسلحين الذين يمارسون أبشع أنواع  الإرهاب ضد أهالي المحافظة من شيوخ وأطفال ونساء.

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    الكلمات الدلالية:
    الشباب السوري, عشائر, المجموعات الإرهابية المسلحة, التنظيمات الإرهابية, سبوتنيك, الجيش السوري, إدلب
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