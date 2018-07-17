مقتل وإصابة 7 أشخاص بغارات لطيران التحالف العربي على موقع في الحديدة

سقط 7 أشخاص بين قتيل وجريح بغارة شنها طيران التحالف العسكري العربي على محافظة الحديدة غربي اليمن، بالتزامن مع غارات مكثفة على محافظة عمران شمال غربي صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف نفذ اليوم الثلاثاء، غارة على مزرعة في منطقة الكيلو 16 بمديرية الحالي، أسفرت عن وقوع قتيلين و5 جرحى وأضرار واسعة".

© AP Photo / Hani Mohammed ضابط يمني: سيطرة "أنصار الله" على الحديدة وانحسار القتال في المناطق الجبلية

وأشار إلى أن طيران التحالف جدد قصفه محافظة عمران بـ 12 غارة استهدفت وادي ورور شمال مديرية ذيبين".

ولفت المصدر إلى تعرض محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لثلاث غارات شنها طيران التحالف على منطقة نشور في مديرية الصفراء، في وقت كثف فيه الجيش السعودي قصفه المدفعي والصاروخي على مديريات الظاهر وباقم ورازح الواقعة على الشريط الحدودي، مخلفاً قتيلاً وأضراراً مادية.

يذكر أن طيران التحالف العربي كان قد كثف غاراته على محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف نفذ اليوم 12 غارة على محافظة الحديدة غربي اليمن، 10 غارات منها استهدفت مزارع في قريتي الشجن والمنقم بمديرية الدريهمي، وأسفرت عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار مادية".

وذكر المصدر "أن التحالف شن 5 غارات على مديرية باقم، وقصف بأربع غارات أخرى مديرية ساقين، كما نفذ غارة على منطقة علاف في مديرية سحار".