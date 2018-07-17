تسجيل
19:46 17 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي

    خبير سعودي: نتائج قمة هلسنكي ستنعكس إيجابا على المنطقة العربية وتسهم بتحجيم دور إيران فيها

    © Sputnik . Sergei Guneyev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رأى الخبير السياسي، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، محمد آل زلفة، أن نتائج قمة هلسنكي بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، ستنعكس إيجابا، وتؤثر قريبا وبقوة على المنطقة العربية، لاسيما فيما يخص الملف السوري، والملف الإيراني "الذي له ارتباطات بما يحدث في المنطقة من مآسي".

    القاهرة — سبوتنيك. وقال آل زلفة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "إدارة ترامب تعمل وبقوة، بالتنسيق مع القيادة الروسية، في هذين الملفين (السوري والإيراني)، وربما كان أحد نتائج قمة هلسنكي، تناول الملف الإيراني، وتحجيم دور طهران في المنطقة، حيث أنها استغلت الأوضاع الحالية لمصلحتها، وتسببت بالعديد من المشاكل في المنطقة".

    وزارة الدفاع الروسية في موسكو، روسيا
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    الدفاع الروسية: مستعدون للتنفيذ العملي لاتفاقيات بوتين وترامب في هلسنكي
    وأضاف آل زلفة، أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة، التي تصدت للمخططات الإيرانية التوسعية في المنطقة منذ عام 1979، "لكن بعد سقوط بغداد في 2003، أوهمت إيران الأمة العربية بأن لها مشروع مختلف يدافع عن مصالح العرب، وذلك في ظل غياب أي مشروع عربي، وأوضاع غير مستقرة في بعض الأوقات في مصر، وكذلك في سوريا والعراق".

    وتابع "الإدارة الأمريكية تشجع السعودية على أن تقوم بدور مهم ومحوري في المنطقة، حيث أنها أدركت وأدرك العالم، أن إيران هي قوة عبثية ليس لها قيمة على المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها".

    وبالنسبة للتنسيق السعودي — الروسي في ملفات المنطقة العربية والشرق الأوسط، قال آل زلفة، إن "الزيارات، التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، رفعت التنسيق بين البلدين إلى ذروته، وبالشكل الذي يضمن سلامة الأمة العربية… نتحدث مع موسكو وبكين على نفس المستوى، الذي نتحدث به مع واشنطن؛ وزيارات ولي العهد إلى هذه العواصم ودول العالم الأخرى كانت مذهلة، وتبشر بنهضة جديدة".

    وتابع قائلا "أعتقد أن المملكة العربية السعودية ومعها دول مجلس التعاون تستطيع قيادة الأمة العربية…نحن القوة الناهضة في قلب جزيرة العرب، ونمتلك كل الإمكانيات والقدرات لتحقيق ذلك".

    واختتمت في هلسنكي، أمس الاثنين، القمة الروسية الأمريكية، التي استمرت نحو 4 ساعات، وأعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جانبه أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.

    وتضمنت محادثات القمة ورؤى البلدين لحل النزاعات في العالم، ومن بينها سوريا، والخطوات الواجب اتخاذها للتوصل إلى حلول سلمية لها.

    الكلمات الدلالية:
    قمة هلسنكي, المنطقة العربية, هلسنكي, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    كاريكاتير - قمة هلسنكي
    "قمة هلسنكي" أثارت موجة من انتقادات الإدارة الأمريكية
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك