اليماني: "أنصار الله" يرفضون الانسحاب من الحديدة والعمليات العسكرية مدروسة

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال اليماني أثناء لقائه في الرياض مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، اليوم الثلاثاء، إنه "ولإعطاء هذه المبادرة الفرصة لتحقيق نتائج بادرت الحكومة والتحالف بإعلان الهدنة، إلا أن الميليشيا الانقلابية استمرت في تعنتها وتعزيز تواجدها وترفض مبدأ الانسحاب الذي يتفق مع نص قرار مجلس الأمن 2216 بشأن إنهاء مظاهر الانقلاب وانسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة".
كما أشاد الوزير اليماني "بالموقف الأمريكي الداعم للحكومة الشرعية ومساندتها لمشروع استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار".
من جهته، أكد السفير الأمريكي بأنهم يتابعون التطورات عن قرب ويلتقون بشكل دائم بقيادة الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي، ويقدرون الإيجابية التي أبدتها وتبديها الحكومة اليمنية تجاه جهود الأمم المتحدة لاستئناف مشاورات السلام في اليمن، مشيراً إلى "أن المرجعيات الثلاث المنظمة لعملية السلام في اليمن تحمل مصداقية داخلية ودولية وهي المدخل الأساس لتحقيق سلام مستدام في اليمن".
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