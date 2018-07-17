اليماني: "أنصار الله" يرفضون الانسحاب من الحديدة والعمليات العسكرية مدروسة

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ما زالوا يرفضون الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى غربي اليمن، رغم أن مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن تشمل الانسحاب الكامل وغير المشروط منها وتسليمها إلى قوات أمنية تابعة للحكومة.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال اليماني أثناء لقائه في الرياض مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، اليوم الثلاثاء، إنه "ولإعطاء هذه المبادرة الفرصة لتحقيق نتائج بادرت الحكومة والتحالف بإعلان الهدنة، إلا أن الميليشيا الانقلابية استمرت في تعنتها وتعزيز تواجدها وترفض مبدأ الانسحاب الذي يتفق مع نص قرار مجلس الأمن 2216 بشأن إنهاء مظاهر الانقلاب وانسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة".

وجدد وزير خارجية اليمن دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مؤكدا أنها كانت إيجابية في تعاطيها مع المبادرة المقدمة، ومشددا، في الوقت ذاته، على "حرص الحكومة على استمرار عمل الميناء لاستقبال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، وأن العمليات العسكرية تسير بصورة مدروسة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

كما أشاد الوزير اليماني "بالموقف الأمريكي الداعم للحكومة الشرعية ومساندتها لمشروع استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار".

من جهته، أكد السفير الأمريكي بأنهم يتابعون التطورات عن قرب ويلتقون بشكل دائم بقيادة الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي، ويقدرون الإيجابية التي أبدتها وتبديها الحكومة اليمنية تجاه جهود الأمم المتحدة لاستئناف مشاورات السلام في اليمن، مشيراً إلى "أن المرجعيات الثلاث المنظمة لعملية السلام في اليمن تحمل مصداقية داخلية ودولية وهي المدخل الأساس لتحقيق سلام مستدام في اليمن".

جدير بالذكر أن السعودية تقود، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربياً دعمًا للشرعية ممثلة بالرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".