مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، 17 يوليو/ تموز، حالة "القوة القاهرة" في صادرات مرفأ الزاوية النفطي مع تراجع إنتاج حقل الشرارة إلى 125 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن إنتاج الشرارة، حيث جرى إجلاء بعض العاملين بعد خطف اثنين منهم يوم السبت، يكفي لتزويد مصفاة الزاوية لكن دون توافر فائض للتصدير.

© AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez بيان من مؤسسة النفط الليبية بشأن تصدير الخام

وكان مجلس الأمن الدولي، قد رحب أمس الاثنين، بإعلان مؤسسة النفط الليبية استئناف عملها بعد استعادة الحقول النفطية من سيطرة الجماعات المسلحة ، مجددا دعمه للعملية السياسية الرامية لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.

وقال المجلس، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "أعضاء المجلس يرحبون بإعلان استئناف المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لأعمالها نيابة عن كل الليبيين"، مضيفا "لقد عبرنا عن إدانتنا للهجمات التي شنها إبراهيم الجضران ضد البنى التحتية النفطية، كما وأكدنا أن المجتمع الدولي ينتظر من المؤسسة الوطنية للنفط أن تستأنف عملها دون معوقات".

وعطلت فصائل في شرق البلاد فعليا الصادرات من المنطقة التي تسيطر عليها منذ الشهر الماضي، قائلة إن الكثير جدا من إيرادات النفط التي يتم التعامل معها عبر طرابلس يذهب إلى مجموعات مسلحة تتخذ من غرب ليبيا مقرا لها، بما في ذلك فصائل منافسة لها.

وهدد هذا التعطل باستمرار توقف إنتاج ما يصل إلى 850 ألف برميل يوميا من النفط الليبي مقارنة مع إنتاج يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا في السابق.