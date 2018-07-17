"أنصار الله" تعلن مهاجمة مواقع للتحالف في محافظة الجوف الحدودية

شنت جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الثلاثاء 17 يوليو / تموز سلسلة غارات بطائرات بدون طيار على مواقع تابعة للقوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن "سلاح الجو المسير "الطائرات بدون طيار" التابع للجماعة نفذ غارات تجمعات لقوات الرئيس هادي في معسكر لبنات بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف".

© AP Photo / Hani Mohammed اليماني: "أنصار الله" يرفضون الانسحاب من الحديدة والعمليات العسكرية مدروسة

ولم تكشف القناة عن حجم الخسائر في معسكرات القوات اليمنية بفعل الهجمات.

وتعد غارات اليوم الأولى من نوعها على قوات الرئيس هادي في محافظة الجوف [شمال غربي اليمن على الحدود مع السعودية]، حيث اقتصرت القصف الجوي للجماعة على تجمعات ومعسكرات للتحالف والقوات الحكومية المشتركة في محافظتي الحديدة وعدن غرب وجنوب اليمن.

وتملك جماعة أنصار الله طائرات مسيرة من نوع "قاصف 1" يبلغ طولها 250 سم، وطول جناحها 300 سم، وهي قادرة على الطيران لمدة 120 دقيقة بمدی يبلغ 150 كيلومترا، ويعمل محركها بالبنزين، وتحمل قذائف شديدة الانفجار.