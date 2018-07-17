العراق: لدينا صور لمتظاهرين في النجف ماتا اختناقا وهما يحتضنان مسروقات

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة العراقية، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، عن إصابة عدد من منتسبيها نتيجة اعتداءات من وصفتهم بالمخربين والمندسين خلال تظاهرات محافظة النجف.

وبحسب صحيفة "السومرية" العراقية، فإن شخصين ماتا اختناقا في منزل رئيس مجلس إدارة المطار فايد الشمري، وهما "يحتضنان مسروقات".

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ونقلت الصحيفة عن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان قوله في مؤتمر صحفي عقد في النجف ، "زرنا المثنى والقادسية ومن ثم النجف في جولة بأمر من وزير الداخلية، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي افتعلها مخربون".

وأضاف بوهان، "تعرضنا لاعتداءات آثمة من المندسين والمخربين"، موضحا "أصيب بعض رجال الدفاع المدني بكسور مع تضرر تسع عجلات (سيارات)، وشخصين ماتا اختناقا في النجف".

وبين بوهان، أن "الشخصين، اللذين ماتا اختناقا في منزل رئيس مجلس إدارة المطار فايد الشمري، لديهم صور تثبت أنهما كانا ميتين وهما يحتضنان مسروقات".

ومن جهته، قال مدير الدفاع المدني في النجف، العقيد رشيد ثابت رشيد، خلال المؤتمر، "حاولوا الاعتداء علينا بشكل سافر بالضرب والإهانة والعصي والحجارة، ومحاولة حرق عجلتنا في المطار"، مؤكدا "مقتل اثنين من المتظاهرين".