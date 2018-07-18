مقتل وإصابة 7 من قوات هادي في مأرب والتحالف يستهدف مخزن أسلحة

قًتل وأصيب سبعة من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، أمس الثلاثاء 17 يوليو/تموز، برصاص مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن وحدة القنص في أنصار الله استهدفت اليوم، مواقع لقوات الرئيس هادي في مناطق متفرقة بمديرية صرواح غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة 7 منهم".

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" تعلن مهاجمة مواقع للتحالف في محافظة الجوف الحدودية

وأشار إلى "شن طيران التحالف 3 غارات على منزل الشيخ سعيد الجهمي في صرواح، أسفرت عن تدميره وألحقت أضرارا بأخرى مجاورة".

لكن الجيش اليمني أعلن على موقعه "26 سبتمبر"، "أن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، استهدفت إحداها مخزن أسلحة تابعا للميلشيا في منطقة بيت جعبل شمال سوق صرواح، وأن دوي انفجارات عنيفة ومتتالية سُمع مع تصاعد كثيف لأعمدة النيران من المخزن المستهدف".