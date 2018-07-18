مقتل وإصابة 7 من قوات هادي في مأرب والتحالف يستهدف مخزن أسلحة

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن وحدة القنص في أنصار الله استهدفت اليوم، مواقع لقوات الرئيس هادي في مناطق متفرقة بمديرية صرواح غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة 7 منهم".
لكن الجيش اليمني أعلن على موقعه "26 سبتمبر"، "أن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، استهدفت إحداها مخزن أسلحة تابعا للميلشيا في منطقة بيت جعبل شمال سوق صرواح، وأن دوي انفجارات عنيفة ومتتالية سُمع مع تصاعد كثيف لأعمدة النيران من المخزن المستهدف".
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