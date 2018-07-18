الجزائر تعيد محاكمة متشدد طردته فرنسا

أفادت مصادر رسمية فرنسية، أمس الثلاثاء 17 يوليو/تموز، بأن الجزائر تعتزم إعادة محاكمة جمال بغال، وهو إسلامي متشدد طردته فرنسا ويشتبه بأنه كان مرشدا روحيا لمتشددين اثنين نفذا هجمات في 2015.

ونقل جمال بغال جوا إلى الجزائر بعد أن قضى حكما بالسجن لمشاركته في محاولة تهريب متشدد جزائري بارز كان مسجونا في فرنسا، وكان بغال يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية وتم سحب الجنسية الفرنسية منه، بحسب "رويترز".

وأكدت مصادر رسمية تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها ما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن بغال الذي أُدين غيابيا في الجزائر بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية في 2003 سيحاكم من جديد بعد عودته للبلاد الآن.

وقال مصدر إنه قد يستفيد من قانون عفو أقرته الجزائر مع محاولتها إعادة دمج المتشددين السابقين بعد تمرد إسلامي في التسعينات.

ويعتقد المحققون الفرنسيون أن بغال كان مرشدا لشريف كواشي وهو أحد شقيقين هاجما مقر صحيفة شارلي إبدو اليومية الساخرة في يناير كانون الثاني عام 2015 وأيضا لأميدي كوليبالي الذي قتل بعد ذلك بأيام أربعة أشخاص في هجوم على متجر يهودي بالإضافة إلى شرطية.