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    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

    هادي يتحدث عن أنجح قرار تم اتخاذه في العالم العربي بشأن حرب اليمن

    © AP Photo / Hasan Jamali
    العالم العربي
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    نفى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن تكون جهود هزيمة جماعة "أنصار الله" قد وصلت إلى طريق مسدود.

    وقال هادي، في لقاء مع "بي بي سي" من مدينة عدن جنوبي اليمن، إن عملية "عاصفة الحزم للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أنجح القرارات التي تم اتخاذها في العالم العربي، إلا أنه اعترف في الوقت ذاته، بأن العمليات العسكرية استغرقت فترة أطول من المتوقع".

    اليمن
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    وأضاف: "لم أندم على قرار الاستعانة بالتحالف على الإطلاق للتدخل عسكريا في اليمن، وإلا لما كنا قد حررنا أجزاء من البلاد من عدن إلى المهرة. ولولا دعم التحالف لكانت هذه المناطق تحت سيطرة الحوثيين الآن".

    وشدد الرئيس اليمني على أنه لولا تدخل التحالف "لكانت هناك حربا أهلية في اليمن أطول من الحرب الأهلية في الصومال"، والمستمرة من تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن.

    يأتي هذا بعد ثلاث سنوات من الصراع المسلح بين القوات الحكومية اليمنية، المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، وبين جماعة "أنصار الله". وأدت الحرب إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص، وتقول الأمم المتحدة إن غالبيتهم قتلوا في غارات للتحالف.

    انظر أيضا:

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