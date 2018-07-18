تحدث عن القوات الخاصة... أول تصريحات لوزير الدفاع المصري

التقى وزير الدفاع المصري، الفريق محمد زكي، بعدد من ضباط وجنود وحدات الصاعقة والمظلات في الجيش المصري.

وقال الفريق محمد زكي إن ما تموج به مصر والمنطقة من تحديات داخلية وخارجية "تستهدف الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات يفرض على القوات المسلحة الاحتفاظ بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة القتالية تدريباً وتنظيما وانضباطا".

وأضاف وزير الدفاع أن رجال القوات الخاصة "هم أحد الروافد القوية للقوات المسلحة التي تبعث على الاطمئنان".

وتابع زكي أن "ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية وإنجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلي والخارجي أعادت الثقة فى نمو الاقتصاد المصرى واستعادة الأمن والاستقرار فى كافة ربوع مصر".