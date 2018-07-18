تدمير وكر ومواد خطرة لـ"داعش" قرب بغداد

نفذت القوات العراقية، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، عملية أمنية نوعية لتطهير مناطق شمالي العاصمة بغداد وجنوبها من مخلفات وأوكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

© AFP 2018 / تحويل مسار الرحلات الإيرانية للنجف إلى العاصمة العراقية بغداد حتى إشعار أخر

وأعلنت عمليات بغداد في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه اليوم، تدمير مضافة للإرهابيين والعثور على عبوات ناسفة ومواد متفجرة.

وأوضحت العمليات، قائلة: "تواصل قواتنا الأمنية في قيادة عمليات بغـــداد مطاردة عصابات "داعش" الإرهابية وعناصر الجريمة المنظمة ضمن قواطع العمليات كافة".

وأوضحت، حيث تم تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق (البو بحر) شمال بغداد، و(حصيوة) جنوبها نتج عنه: "تدمير مضافة للعدو، والعثور على (7) عبوات ناسفة مع (11) قذيفة مختلفة العيار، وسلاح رشاشة أحادية وحاويات عتاد، مخلفات حربية لعصابات "داعش" الإرهابية، تم رفعها بدون حادث".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.