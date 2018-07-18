بقيمة 3.75 مليار دولار... أكبر صفقة في تاريخ الكويت

ووصفت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصفقة بأنها "أكبر صفقات الطيران بالسوق المحلي للقطاع الخاص في تاريخ الكويت".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول أن الخطوط الوطنية وقعت، أمس الأول، عقد شراء 25 طائرة إيرباص بقيمة 2.8 مليار دولار سوف يتم تسلمها بدءا من عام 2020.

وأضاف المصدر بأن الشركة وقعت، أمس أيضا، عقد شراء بقيمة تنخفض بقليل عن المليار دولار مع شركة غولدن فالكون أفيشن لشراء 20 طائرة ‏‏امبراير 195E2.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من الطائرات هو الأحدث بالعالم للمسافات الطويلة ذات الكثافة المتوسطة للركاب وسيتم استخدامها مع أسطول طائرات الخطوط الوطنية.

وقال المصدر إن أولى طائرات امبراير سيتم تسلمها اعتبارا من العام القادم 2019.

وعن مصدر تمويل الصفقة، أكدت الصحيفة أن الخطوط الوطنية وشركاتها التابعة والزميلة وقعت عقود تمويل ضخمة لتلك الصفقات مع بنوك حكومية فرنسية وبرازيلية.