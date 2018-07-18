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13:56 18 يوليو/ تموز 2018
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    أفراد الشرطة العراقية

    مقتل ناشط إيراني شرق محافظة السليمانية العراقية

    worldakhbar.com
    العالم العربي
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    عثر، فجر اليوم الأربعاء 18 يوليو/ تموز، على جثة ناشط سياسي كردي إيراني، عند حدود قضاء بنجوين على بعد نحو مائة كيلومتر عن مدينة السليمانية في كردستان العراق.

    ونقلت شبكة "روداو" الإعلامية عن قائممقام قضاء بنجوين زانا عبد الرحمن: أن "القوات الأمنية عثرت على جثة شخص من كردستان إيران، اسمه إقبال مورادي، في منطقة كَوري بنجوين".

    راجمات صواريخ غراد
    © Sputnik . Michail Alaeddin
    قصف مدفعي إيراني كثيف تجاه العراق... ونزوح سكان ثلاث قرى
    وأشار عبد الرحمن إلى أن "الجثة كانت عليها آثار ثلاث طلقات"، مضيفا أن "القوات الأمنية بدأت بالتحقيقات اللازمة بشأن الحادث".

    فيما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر أمني بمحافظة السليمانية، قوله إن "القوات الأمنية عثرت على جثة الناشط الكردي الإيراني إقبال مرادي في منطقة بنجوين شرق السليمانية"، مؤكداً أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث".

    وكان مسؤول محلي أعلن في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، أن المدفعية الإيرانية قصفت مناطق حدودية تابعة للمحافظة، ما أدى إلى نزوح سكان ثلاث قرى واندلاع حرائق كبيرة.

    وقال إحسان جلبي، مدير ناحية سيدكان في محافظة أربيل، إن "المدفعية الإيرانية قصفت مناطق حدودية تابعة لناحية سيدكان اليوم"، مبينا أن "شدة القصف أثارت الفزع بين سكان تلك المناطق". وأضاف جلبي أن "الهجوم المدفعي تسبب في نزوح سكان قرى برهول وبريزة وكتينة التابعة لناحية سيدكان"، لافتا في الوقت نفسه إلى "حرق مساحات كبيرة من البستانين والمراعي جراء القصف".

    وتشن القوات الإيرانية بين حين وآخر هجمات على المناطق الحدودية داخل إقليم كرستان بداعي وجود مسلحي الأحزاب الكردية الإيرانية في تلك المناطق، وفقا للسومرية.

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