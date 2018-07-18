نجل القذافي ممنوع من مغادرة دولة عربية

أصدرت محكمة قرارا قبل يومين بمنع هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي من مغادرة أراضي دولة عربية.

وحظرت قاضية التحقيق في بيروت، ريتا غنطوس، يوم الاثنين 16 يوليو/تموز، على هانيبال القذافي، مغارة هانيبال القذافي الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

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وأشارت غنطوس إلى أن القرار جاء بناء على القضية المرفوعة ضد نجل القذافي من قبل الدكتور حسين حبيش، بسبب جرائم بينها تشكيل عصابة مسلحة وارتكابها جرائم اختطاف ومحاولة قتل.

ويخضع نجل القذافي للاحتجاز من قبل السلطات اللبنانية، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في قضية فقدان الإمام موسى الصدر ورفاقه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

كما يقضي هانيبال القذافي للسجن لمدة عام ونصف العام، بتهمة التشهير بالهيئة القضائية، التي تديرها محكمة الاستئناف في بيروت.

ويتهم الدكتور حبيش، هانيبال القذافي باختطافه في ليبيا عام 2016، من قبل عصابة تابعة له، بعد اعتقال نجل العقيد الراحل في لبنان، وطلب الخاطفون من الحكومة اللبنانية عقد صفقة تبادل بين الرجلين، لكن حبيش تمكن من الفرار من خاطفيه وعاد إلى لبنان.

وقالت القاضية اللبنانية في بيانها إن مذكرة منع السفر، تم إرسالها إلى الأمن العام اللبناني، لتنفيذ القرار والتصرف حيال أي محاولات من هانيبال القذافي للسفر.