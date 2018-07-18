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13:54 18 يوليو/ تموز 2018
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    بن سلمان-العبادي

    مع اشتعال المظاهرات... العراق يتخذ قرارا عاجلا بشأن زيارة وفده إلى السعودية

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    اتخذت الحكومة العراقية، قرارا عاجلا، اليوم الأربعاء 18 يوليو/ تموز، بشأن زيارة وفد عراقي مكون من وزراء التخطيط والنقل والنفط والكهرباء، إلى المملكة العربية السعودية.

    وأعلنت وزارة التخطيط العراقية تأجيل زيارة الوفد العراقي إلى السعودية إلى إشعار آخر. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "زيارة الوفد الوزاري العراقي المكون من وزراء التخطيط والنقل والنفط والكهرباء تأجلت إلى إشعار آخر"، مبينا أنه "لم يرده أسباب التأجيل". وأضاف الهنداوي، أن "الزيارة التي كانت مقررة أن تجري اليوم تأتي ضمن اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي المشترك"، وذلك وفقا لشبكة "أخبار العراق".

    العاهل السعودي الملك سلمان ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي
    © REUTERS / HANDOUT
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    بدوره، نقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر وصفه بالمطلع، عن تأجيل زيارة وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي، ووزير التخطيط سلمان الجميلي للسعودية إلى إشعار آخر. وعزا ذلك إلى "عدم اكتمال الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة".

    وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كلف وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والتخطيط سلمان الجميلي بالتوجه للسعودية الأسبوع الحالي لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة.

    وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.

    ومع اشتعال التظاهرات في البلاد، فرض الأمن العراقي، مساء الأحد الماضي، حظرا للتجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن، في مظاهرات متواصلة منذ سبعة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الشعب العراقي من حقه ان يطالب بحقوقه، فيما دعا القوات الأمنية إلى المساهمة بدعم حملة البناء والإعمار.

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